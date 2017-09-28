Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Сбербанка и ВЭБа

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз изменения долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) 23 российских финансовых компаний на «позитивный» со «стабильного», подтвердив рейтинги.

Изменение прогноза последовало за аналогичным действием в отношении суверенных рейтингов России, говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинговое действие коснулось четырех банков с госучастием, 10 российских «дочек» иностранных банков, ряда дочерних банков различных государственных компаний, а также Национального клирингового центра.

Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-), Внешэкономбанка (BBB-), Газпромбанка (BB+), Россельхозбанка (BB+), НКЦ (РДЭ в иностранной валюте BBB-), российских дочек Bank of China (BBB-), China Construction Bank (BBB-) и HSBC Bank (RR) (BBB-), Ситибанка (BBB-), АО «Креди агриколь CIB (BBB-), "Данске банка" (BBB-), "ИНГ банка" (Евразия) (BBB-), "Нордеа банка" (BBB-), "СЭБ банка" (BBB-), банка "Дельтакредит" (BBB-), Росбанка (BBB-) и Русфинансбанка (BBB-), "Сбербанк лизинга" (BBB-), казахстанского дочернего банка Сбербанка (BB+), Sberbank Europe AG (BB+), Sberbank Switzerland (BBB-), дочернего банка Газпромбанка в Швейцарии (BB+) и "ВЭБ-лизинга" (BBB-).