Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке

Сбербанк России снизил ставки по продукту «Военная ипотека» на 1,4 процентного пункта (п. п.) до 9,5% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ставка 9,5% действует для кредитов как на готовое, так и на строящееся жилье. Как говорится в пресс-релизе, на 1 сентября объем портфеля военной ипотеки у Сбербанка достиг 55 млрд руб., увеличившись за год на 40%.

Воспользоваться военной ипотекой от Сбербанка могут военнослужащие, участвующие в накопительно-ипотечной системе.

10 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,6–2 п. п. Теперь ставки на приобретение жилья в новостройках составляют 7,4–10% годовых, на вторичном рынке – 8,9–10%. Кроме того, 24 августа банк снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов на 1,4–1,65 п. п. до 9,5–10% годовых.