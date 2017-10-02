Сбербанк запустил страховую программу для защиты клиентов от простоя бизнеса из-за кибератак

Сбербанк выпустил обновленный страховой продукт «Стабильный бизнес» для защиты клиентов от простоя бизнеса из-за кибератак, говорится в сообщении банка.

«Теперь он защищает клиентов также от простоя бизнеса по причине DDoS-атак, вирусных заражений внутренней сети и шифрования данных программой-вымогателем», – уточнили в банке. Сумма страхования убытков может достигать 900 000 руб.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов добавил, что в ближайшие месяцы Сбербанк представит еще несколько страховых продуктов для бизнеса в сфере кибербезопасности.

Банк России в конце сентября представил ежегодный отчет FinCERT, их которого следует, что участились DdoS-атаки, влекущие отказ в обслуживании. По данным FinCERT, пик их числа (20 атак) пришелся на IV квартал 2016 г. Другой тип атак, замеченный ЦБ, – рассылки почтовых сообщений с загрузками вредоносного кода. Этот элемент социальной инженерии часто используется для проникновения в IT-инфраструктуру банков. Часто почтовые адреса для таких атак злоумышленники берут в регистрационных базах различных конференций. 58% писем содержат специальный код, цель которого – загрузка на компьютер жертвы различных вредоносных программ.