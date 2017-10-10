«Коммерсантъ» узнал о планах экс-министра экономики купить «Норвик банк»

У «Норвик банка» может смениться собственник, банком заинтересовалась группа частных инвесторов, в которую входит бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Это пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Сейчас 97,75% «Норвик банка» принадлежит латвийской группе Norvik Banka.

Нечаев подтвердил изданию, что входит в пул инвесторов, который может купить «Норвик банк». По его словам, по сделке цена банка составит около одного капитала, исходя из отчетности на 1 сентября это примерно 2,4 млрд руб. По оценкам экспертов, эта цена выше рыночной. В последние полтора года сделки М&A в банковском секторе России редко проходят с ценой покупки выше 0,8 номинала, поскольку обычно имеются «скелеты в шкафу» в виде недорезервированных активов, объяснил изданию ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Бенефициар банка Григорий Гусельников отрицает переговоры о продаже кредитной организации. По его словам, Нечаев только номинирован в совет директоров «Норвик банка». Два источника в окружении банкира говорят, что он хочет продать «Норвик банк» уже примерно два года.

Гусельников купил Вятка-банк в 2007 г. у Бинбанка. В 2014 г. он купил латвийский Norvik Banka. После того Вятка-банк был включен в группу и переименован в «Норвик банк».

Андрей Нечаев, бывший президент банка «Российская финансовая корпорация», уже больше года изучает банковские активы на предмет покупки, рассказали источники «Коммерсанта».