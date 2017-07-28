Гуцериеву и Гусельникову отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины (НБК) не одобрил сделку по покупке Саидом Гуцериевым и Григорием Гусельниковым украинской «дочки» Сбербанка.

«Сообщаем, что 28 июля 2017 г. комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельников в ПАО «Сбербанк», — сообщила RNS пресс-служба регулятора. В НБУ отказ объяснили тем, что бизнесмены не предоставили регулятору документов, необходимых для проверки инвесторов «на предмет соответствия требованиям законодательства Украины».

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщал, что на украинскую «дочку» Сбербанка появился еще один претендент – основатель инвесткомпании VP Capital Виктор Прокопеня. Он рассчитывает купить украинскую «дочку» Сбербанка не напрямую, а через белорусский Паритетбанк, который он также планирует приобрести, сообщало издание.