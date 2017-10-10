ЦБ хочет ограничить возможности россиян закупать криптовалюты

Банк России выступает за ограничение работы внешних сайтов, на которых можно приобретать криптовалюту, заявил первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».

По его словам, регулятор рассматривает все производные инструменты на криптовалюту как негативное явление на российском рынке и не считает «возможным не только поддерживать, но и будем предпринимать усилия по ограничению возможности для регулируемой части российского рынка оперировать такого рода инструментами» (цитата по ТАСС).

ЦБ ведет с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, «которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы», добавил он.

Криптовалюта, по словам Швецова, – «это инструмент, который не позволяет регулятору обеспечить защиту инвесторов». «Это инструменты с неоднозначной экономической природой, отсутствующим юридическим описанием. Мы считаем, что для наших граждан, бизнеса использование таких криптовалют в качестве объекта для инвестирования несет неоправданно повышенные риски. Более того, мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, т. е. признаки финансовой пирамиды», – приводит его слова «Интерфакс».