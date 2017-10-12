Рекомендации по акциям: инвестбанки немного скорректировали оценки по бумагам «Роснефти» и «Аэрофлота»

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с $5,5 до $5,6, рекомендация «держать» не изменилась.

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» с 220 до 212 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.

Citi понизил рекомендацию по акциям «Русгидро» с «покупать» до «держать», а прогнозную стоимость - с 1 до 0,93 руб.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость GDR Global Ports с $2,7 до $4,5, рекомендация «держать» не изменилась.