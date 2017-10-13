ЦБ объяснил отзыв лицензии на ОСАГО у страховой группы «Уралсиб»

Банк России с 12 октября отозвал у АО «Страховая группа "Уралсиб"» лицензию на осуществление ОСАГО, поскольку компания добровольно от нее отказалась. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

СГ «Уралсиб» в апреле 2017 г. передала страховой портфель по этому виду страхования в СК «Опора». Сбор премий по ОСАГО за 2016 г. составил 1,8 млрд руб., выплаты - 3,4 млрд руб., напоминает агентство.

ЦБ ограничил лицензию СГ «Уралсиб» на страхование по ОСАГО в августе 2016 г. из-за неисполнения предписания регулятора. Тогда компания сообщила, что «приступила к реализации плана финансового оздоровления и определила направления дальнейшего развития бизнеса».