Мошенники нашли способ красть деньги с банковской карты с использованием Viber

Специалисты Hi-Tech Mail.ru обнаружили новую схему кражи средств с банковской карты с использованием мессенджера Viber и телефонных звонков. Мошенники отправляют пользователям через Viber сообщения, в которых говорится, что с их карты в течение суток будет списана сумма за покупку, которую пользователи не совершали.

В случае, если пользователь не совершал данную операцию, ему предлагается позвонить по указанному номеру, якобы в службу финансовой безопасности банка. Во время звонка мошенники пытаются получить данные банковской карты пользователя, обычно просят назвать номер и код CVV2 карты.

Эксперты отмечают, что пока такая схема используется в отношении клиентов Сбербанка и «ВТБ 24». Они обращают внимание пользователей на то, что банки не используют мессенджеры для оповещений. Специалисты советуют не звонить по указанному в сообщениях номеру и никому не называть данные своей карты.