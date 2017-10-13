ЦБ обяжет АСВ планировать проверки банков на полгода вперед

Банк России введет единый полугодовой горизонт планирования проверок банков и их филиалов, проводимых с участием сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Как сообщает «Интерфакс», Минюст уже зарегистрировал такое указание. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации документа.

ЦБ может привлекать сотрудников АСВ к проверкам банков - участников системы страхования вкладов по вопросам, для уточнения объема и структуры обязательств этих банков перед вкладчиками, проверки уплаты страховых взносов, а также проверок, как банки исполняли иные обязанности, прописанные в законе «О страховании вкладов физлиц в банках РФ».

АСВ также имеет право предложить регулятору проверить конкретный банк.

ЦБ согласует с АСВ особенности проверок банков, проводимых в соответствии с законом о страховании вкладов физлиц, порядок участия служащих АСВ в проверках банков, а также их права и обязанности.

До сих пор АСВ должно было направлять предложения по плановым проверкам банков в следующем году не позднее 1 октября текущего года. Когда изменения вступят в силу, агентство должно будет направлять свои предложения регулятору не позднее 30 апреля и 1 ноября.