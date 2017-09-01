Банки
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Контрольная закупка от ЦБ

Центробанк придумал новый способ борьбы с «тетрадками» в банках

Регулятор хочет проводить контрольные закупки в банках, которые подозревает в махинациях

Центробанк хочет получить законодательное право проводить контрольную закупку в банках, в которых регулятор заподозрил ведение двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Полякову. Речь идет о так называемых тетрадках – банк в этом случае принимает вклады от населения, но на балансе их не отражает. В случае краха кредитного учреждения у клиентов могут возникнуть проблемы с получением средств, если не сохранить первичные документы об открытии вклада.

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