Центробанк придумал новый способ борьбы с «тетрадками» в банках

Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Контрольная закупка от ЦБ

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Случаи, когда регулятор находит в банках спрятанные вклады, давно перестали быть редкостью А. Гордеев / Ведомости

Центробанк хочет получить законодательное право проводить контрольную закупку в банках, в которых регулятор заподозрил ведение двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Полякову. Речь идет о так называемых тетрадках – банк в этом случае принимает вклады от населения, но на балансе их не отражает. В случае краха кредитного учреждения у клиентов могут возникнуть проблемы с получением средств, если не сохранить первичные документы об открытии вклада.