«Гознак» объяснил слияние Сахалина с материком на купюрах в 2000 рублей

«Гознак» сегодня опроверг якобы ошибку в изображении острова Сахалин на новых купюрах в 2000 руб.: остров на купюре отделен от материка, а эффект слияния объясняется мелким масштабом изображения, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее СМИ и блогеры сообщили, что на представленной ЦБ 12 октября купюре номиналом в 2000 руб. Сахалин якобы соединен перешейком с Хабаровским краем и выглядит полуостровом. Однако затем появились изображения купюр в высоком разрешении, и на них видно, что контуры Сахалина и материка не сливаются.

«Ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 руб. это составит около 8 сотых одного миллиметра. Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана. В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов нашей страны выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются. Это не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом», - пояснили в «Гознаке».

Накануне Банк России официально представил новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб. О купюрах и способах их защиты рассказали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 г. По словам Набиуллиной, введение новых банкнот не повлияет на инфляцию в России, которая уже ниже 4%, но в обращении может сократиться число купюр в 100 и 1000 руб.

Символы для новых банкнот выбраны на открытом голосовании. На купюре в 200 руб. изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на банкноте в 2000 руб. изображены символы Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный.