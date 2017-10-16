Доллар упал до 57 рублей впервые с начала сентября

Доллар США при открытии торгов на Московской бирже продавался по 57 руб. впервые с 8 сентября.

На 10.05 мск курс доллара составил 57 руб. (-16 коп. к уровню предыдущего закрытия). Стоимость евро уменьшилась до 67,2 руб. (-43,75 коп.).

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,5% и составила $58,04 за баррель. В последний раз Brent торговалась на уровне в $58 за баррель 28 сентября 2017 г.