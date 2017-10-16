Финансы

Новости

Медведев сообщил о росте прямых иностранных инвестиций более чем в 2 раза

Объем прямых иностранных инвестиций в Россию за первое полугодие вырос более чем в 2 раза, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание консультативного совета по иностранным инвестициям. Он добавил, что весомый вклад в это внесли представители или участники комитета по иностранным инвестициям.

Ранее ЦБ сообщал, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики в январе – сентябре 2017 г. составил $23,4 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2016 г.

По словам Медведева, компании, которые входят в консультативный совет, сейчас реализуют более 20 инвестпроектов в самых разных отраслях – от энергетики до цифровой экономики. Во всех случаях речь идет о запуске или существенной модернизации производственных площадок и создании новых мощностей.

Совокупный объем инвестиций по этим проектам исчисляется миллиардами рублей, добавил Медведев, общий инвестиционный вклад членов консультативного совета за время его существования превысил $165 млрд.