«Ростех» создаст единый негосударственный пенсионный фонд на базе своих НПФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила передачу 100% негосударственного пенсионного фонда «Автоваз» «Ростеху». Об этом говорится в сообщении компании. Передача НПФ запланирована на начало 2018 г. В будущем госкорпорация собирается консолидировать все пенсионные активы в единый фонд, включая НПФ «Первый промышленный альянс» и НПФ «Роствертол».

«До конца 2018 г. будет создан объединенный фонд, на базе которого планируется реализация корпоративных пенсионных программ», - приводятся в сообщении слова гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

В «Ростехе» считают, что объединение НПФ позволит сократить издержки и оптимизировать работу единого корпоративного НПФ компании, также увеличится масштаб бизнеса.