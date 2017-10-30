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МВД проверит руководство «Открытия», Бинбанка, «Югры», ЦБ на причастность к хищению активов

Министерство внутренних дел (МВД) запросило у Банка России сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников Бинбанка, «Открытия» и «Югры», связанной с хищением активов этих банков, сообщает «Интерфакс».

Это следует из письма, направленного в Госдуму в начале октября за подписью замруководителя МВД Михаила Ваничкина («Интерфакс» ознакомился с текстом документа, его подлинность подтвердили два источника агентства). Письмо стало ответом на запрос комитета Госдумы по финансовому рынку, в котором депутаты просят предоставить информацию о причинах, повлекших потерю активов этих трех банков, а также о привлечении к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ЦБ, «допустивших сложившуюся ситуацию».

ЦБ не комментирует эту информацию.

В МВД не поступали обращения регулятора о выявленных признаках «совершения противоправных деяний» в деятельности «Югры», «Открытия» и Бинбанка, говорится в письме. По данным МВД, в то же время в ЦБ и АСВ «неоднократно запрашивались сведения о расходовании денежных средств, выделенных в 2016 г. и истекшем периоде 2017 г. на санацию кредитных организаций». Эта информация не представлена на основании ограничений, предусмотренных законом, отмечает ведомство.

Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин направил письмо председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову («Ведомости» с ним ознакомились), в котором объяснил, почему спас «ФК Открытие» и Бинбанк, а «Югру» лишил лицензии.