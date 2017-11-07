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Структура «Открытие холдинга» докупила бумаг Qiwi на 3,2 млрд рублей

Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL, полностью принадлежит «Открытие холдингу») купила американские депозитарные расписки (ADS, представленные акциями класса B) Qiwi на 3,2 млрд руб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Qiwi, доля OICL в компании выросла до 8,9%.

Структура «Открытие холдинга» 1 ноября купила 1,046 млн ADS Qiwi по цене 1000,45 руб. за одну расписку, 2 ноября – 2,148 млн ADS по цене 1004 руб. за расписку. Всего она вложила в бумаги Qiwi 3,204 млрд руб. (по официальному курсу примерно $55 млн). До этого у OICL было 2,2 млн акций класса B Qiwi (4,88% акций этого класса, или 3,63% капитала группы). После сделок начала ноября доля OICL в акциях класса B выросла до 11,96%.

OICL оставляет за собой право время от времени покупать и продавать, передавать третьим сторонам, закладывать или совершать иные транзакции с ADS Qiwi. Компания будет постоянно пересматривать свои инвестиции в Qiwi на основе различных факторов, говорится в ее материалах.

В октябре Qiwi сообщила, что банк « ФК Открытие» 29 августа, в день, когда ЦБ ввел в него временную администрацию, и за несколько дней до этого приобрел у бывшей материнской структуры – «Открытие холдинга» – 5,28 млн ADS Qiwi на $66 млн и 1,4 млрд руб. (около $24 млн). До этого в начале августа банк приобрел 5,5 млн ADS Qiwi, потратив на это $99,5 млн. Таким образом, с учетом этой транзакции его доля в общем капитале Qiwi составила 17,78%.

«Открытие холдинг» в свою очередь снизил свою долю до 2,2 млн ADS (3,63%). Этой долей он владеет через OICL.

В начале сентября гендиректор и основной владелец Qiwi Сергей Солонин говорил журналистам о переговорах об увеличении доли банка «Открытие» в группе.

«Открытие холдинг» и Otkritie Investments Cyprus Ltd в июне выставляли оферту на приобретение не более 24 794 253 акций класса B группы Qiwi по цене $28 за акцию на сумму до $694 млн. Оферта «Открытия» была признана несостоявшейся из-за невыполнения минимальных условий сделки. На тот момент структуры «Открытия» владели примерно 8,85% акций Qiwi класса B, группа хотела довести свою долю примерно до 63,85%. «Открытие» получило 9,3% акций Qiwi в рамках сделки по продаже этой компании системы денежных переводов Contact и процессинговой системы «Рапида».

Основным акционером Qiwi был ее гендиректор Солонин, он через Saldivar Investments Limited на конец 2016 г. владел 19,6% уставного капитала компании (59,3% голосов), напоминает «Интерфакс». Группе «Открытие» на конец 2016 г. принадлежало 6,7% капитала (1,8% голосов), группе Mitsui – 2,8% капитала (8,6% голосов).

Qiwi – ведущий платежный сервис нового поколения с платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков, более 162 000 терминалов и точек приема платежей.