Минфин поддержал идею объединения «ФК Открытие» с Бинбанком и Промсвязьбанком

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«Арети» Игоря Макарова купила 50% группы New Stream

Международная группа компаний «Арети» закрыла сделку по приобретению 50% акций группы компаний «Новый поток» (New Stream Group), сообщила «Арети».

В состав New Stream входят производственные и добывающие активы – Антипинский НПЗ, «НК «Новый поток», а также АО «Новый поток», в котором сосредоточено управление бизнесом группы.

В течение следующего этапа (2018-2019 гг.) акционеры намерены осуществить ряд сделок по консолидации и привлечению в обновленную компанию иных производственных, трейдинговых и логистических активов, что позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы, указано в сообщении «Арети».

Управление группой New Stream будет строиться в соответствии с согласованными ранее принципами: Игорь Макаров в качестве председателя совета директоров будет отвечать за стратегическое планирование и развитие новых направлений деятельности, а Дмитрий Мазуров, как президент группы, сосредоточится на оперативном управлении бизнесом.

В 2018 г. акционеры планируют провести ряд мероприятий по совершенствованию системы управления, оптимизации кредитного портфеля и повышению эффективности ведения бизнеса.

«Вхождение в группу «Новый поток», первоклассный современный актив с огромными перспективами дальнейшего развития, означает для «Арети» (до 2015 г. – МГК «Итера») новый вызов и новые возможности для применения всего потенциала и опыта, наработанного нами за 25 лет успешной работы, - прокомментировал закрытие сделки президент МГК «Арети» Игорь Макаров. - Со своей стороны, коллеги из «Нового потока» доказали свой профессионализм и целеустремленность, создав с нуля одно из самых современных производств в стране. Уверен, что в результате синергии нам удастся превратить обновленную группу «Новый поток» в одного из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России».