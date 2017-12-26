Минфин поддержал идею объединения «ФК Открытие» с Бинбанком и Промсвязьбанком
Министерство финансов России выступает за объединение «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев, передает ТАСС.
Санируемые «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк следует объединить, а в дальнейшем сделать объединенный банк публичным, отметил Моисеев. ЦБ взял «Открытие» на санацию в августе, Бинбанк – в сентябре, а Промсвязьбанк – в декабре.
Вчера будущий председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что объединение трех банков - один из возможных сценариев. Однако, по его словам, не единственный. О других вариантах он не рассказал. Кроме того, совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев планировал, что после слияния этого банка с «Возрождением» акции объединенной кредитной организации будут торговаться на бирже.