После слияния Промсвязьбанка с «Возрождением» бумаги банка будут торговаться на бирже

После слияния Промсвязьбанка и банка «Возрождение» планируется, что акции объединенной кредитной организации будут торговаться на бирже. Как передает «Интерфакс», это сообщил предправления Промсвязьбанка, совладелец Промсвязьбанка и «Возрождения» Дмитрий Ананьев. «Мы планируем оставаться торгуемым банком, это будет просто один юнит, одна бумага, но мы не планируем никаких делистингов», – сказал он.

Претензий от миноритариев, которые были бы недовольны объединением, руководство банков не получало, добавил Ананьев. Появление недовольных среды тысяч миноритариев он назвал нормальной ситуацией и добавил, что руководство банков планирует проводить процессы слияния «максимально транспарентно, открыто и честно».

О возможном слиянии Промсвязьбанк объявил 15 сентября. Стало известно, что совет директоров Промсвязьбанка решил вынести этот вопрос на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования принимаются до 26 октября 2017 г. Сделка также требует согласования Центробанка.

Братья Ананьевы купили «Возрождение» в 2015 г. – банк был выставлен на продажу после смерти его основателя и основного владельца Дмитрия Орлова (это произошло в декабре 2014 г.). В интервью «Ведомостям» Ананьев говорил, что «Возрождение» стоило $200 млн. После сделки Ананьев неоднократно говорил, что в долгосрочной перспективе банки по отдельности работать не будут.

По итогам первого полугодия 2017 г. Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 1,21 трлн руб., «Возрождение – 32-е место с активами 238,2 млрд руб.