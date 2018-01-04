Политика

Новости

Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017 году может оказаться рекордным

Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017 г., включая ураганы «Ирма», «Харви» и «Мария» и разрушительное землетрясение в Мексике, по предварительным данным, составил рекордные $135 млрд, сообщила крупнейшая в мире перестраховочная компания Munich Re.

Совокупные потери от стихийных бедствий для мировой экономики, включая незастрахованные убытки, достигли $330 млрд в 2017 г. Это второй по величине показатель в истории наблюдений. На первом месте по совокупным убыткам по прежнему 2011 г. – тогда из-за землетрясения «Тохоку» в Японии и других природных катаклизмов ущерб мировой экономике составил $354 млрд.

По данным Munich Re, в прошлом году было выявлено в общей сложности 710 природных катастроф, что значительно больше, чем средний показатель – 605. В результате стихийных бедствий в 2017 г. погибли около 10 000 человек, отметила компания: это несколько выше показателя 2016 г., но значительно ниже среднего за 10 лет показателя - 60 000.

10 самых разрушительных ураганов за последние 35 лет