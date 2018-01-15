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«Русский стандарт» запустил программу трудоустройства заемщиков

Банк «Русский стандарт» запустил для своих заемщиков программу помощи в поиске работы, сообщили газете «Коммерсантъ» в банке.

«Мы стараемся помочь клиентам даже в случае потери работы не допускать просрочек по кредиту и не испортить свою кредитную историю»,— пояснил руководитель дирекции по работе с проблемными активами банка Эдуард Быстрай.

Согласно предложенной «Русским стандартом» схеме, заемщик лично или по телефону обращается в банк и уведомляет о потере работы, а менеджер по персоналу банка подбирает вакансии по профилю.

Сервис доступен как для должников, которые уже допустили просрочку платежей, так и для заемщиков, только потерявшим работу.

Параллельно «Русский стандарт» обсуждает с заемщиком возможные варианты погашения долга, в том числе перенос срока платежа по кредиту на более поздний срок, рассрочку и выход из просрочки за счет частичных платежей.

За три месяца работы пилотного проекта должникам было предложено 15 тыс. вакансий, около 20% заемщиков получил работу по программе. По словам Быстрая, благодаря этой инициативе «Русский стандарт» ежемесячно возвращает 700-900 млн руб. просроченных долгов. Банк намерен продолжить работу сервиса.