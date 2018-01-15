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«Гознак» разработал приложение для определения подлинности новых купюр

«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». С помощью него можно определить подлинность новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе организации.

Помимо определения подлинности купюр приложение предоставит подробную информацию о виде и особенностях банкнот. Скачать его можно будет с 18 января через AppStore и GooglePlay.

Новые купюры номиналом в 200 и 2000 руб. введены в обращение в конце 2017 г.

Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей