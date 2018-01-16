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Минфин отправил бизнесменам материалы о евробондах для репатриации капитала

Минфин направил потенциальным инвесторам документацию по евробондам для возвращения капиталов в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источники. Единственной преференцией в рамках нового инструмента, призванного защитить активы крупного бизнеса от санкций США, будет льгота по НДФЛ от валютной переоценки.

В конце декабря Минфин направил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) документацию по технической стороне размещения бумаг, рассказал изданию источник, близкий к подготовке выпуска. «Глобальный сертификат будет лежать в НРД, через него и будут заходить другие клиенты», – сказал он.

По словам второго собеседника, близкого к финансово-экономическому блоку правительства, Минфин уже разослал документацию по бондам потенциальным инвесторам. «Никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки, не будет», – подчеркнул он. Это не то, на что изначально рассчитывали бизнесмены, отметил источник. Пресс-службы НРД и Минфина не ответили на запросы издания.

О том, что для размещения евробондов будет использована российская инфраструктура – банки и НРД, рассказывал ранее министр финансов Антон Силуанов. Он также указывал, что российские бизнесмены, решившие приобрести суверенные евробонды, будут освобождены от уплаты налога с разницы в рублевой стоимости бумаги на момент покупки и на момент продажи.

В 2018 г. Минфин планирует разместить евробонды на $3 млрд, однако Силуанов не исключал возможности увеличить выпуск в случае высокого спроса со стороны инвесторов.

Выпустить суверенные гособлигации, которые позволят российским бизнесменам, опасающимся санкций США, безопасно репатриировать капиталы в Россию, в конце декабря поручил президент Владимир Путин. Если при покупке евробондов иностранцами информация будет отражаться в международных клиринговых системах Euroclear и Clearstream, то учет российских инвесторов будет вести НРД, что позволит держателям бумаг сохранить анонимность.

В конце января власти США представят Конгрессу список связанных с Кремлем российских олигархов, в отношении которых могут быть введены персональные санкции.