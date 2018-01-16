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В Госдуму внесен законопроект о выборе заемщиком способа погашения кредита

Депутат Андрей Барышев («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект, позволяющий заемщику выбрать способ погашения кредита – аннуитетный или дифференцированный. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки дополняют ст. 819 Гражданского кодекса пунктом, который обязывает кредитора при выдаче займа физлицу предоставить право выбрать между аннуитетным или дифференцированным способом расчета. Правило распространяется на кредиты для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Аннуитетный платеж ежемесячно перечисляется равными частями, при этом в первой половине срока задолженность по кредиту практически не гасится, поскольку заемщик рассчитывается в основном по процентам. Это делает платежи относительно небольшими, но существенно увеличивает общую сумму процентов.

При дифференцированном платеже задолженность гасится с самого начала, а проценты начисляются по фактическому остатку, в результате каждый последующий платеж меньше предыдущего, что позволяет потратить меньше средств на выплату процентов. Однако поскольку первый такой платеж больше аннуитетного, доход заемщика должен быть ощутимо выше – примерно на 20-25%, отмечается в пояснительной записке.