Набиуллина отказалась от поездки в Давос
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась принимать участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
В ЦБ не сообщили, по каким причинам Набиуллина отказалась от деловой поездки.
Согласно программе, опубликованной на сайте форума, 26 января Набиуллина должна была участвовать в сессии «Конец легких денег» («The End of Easy Money») вместе с членом правления ЕЦБ Бенуа Кёре, основателем Bridgewater Associates Рэем Далио и председателем совета директоров UBS Акселем Вебером.
Это второй случай, когда Набиуллина отменяет поездку на давосский форум. В январе 2016 г. председатель российского ЦБ должна была принимать участие в сессии, посвященной глобальным долговым проблемам. Но из-за нестабильной ситуации на валютном рынке Набиуллина осталась в России.