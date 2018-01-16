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Индекс Dow Jones может поставить рекорд в своей 120-летней истории

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на торгах 16 января впервые в истории превысил отметку 26 000 пунктов.

Это произошло всего лишь через семь торговых сессий после того, как он преодолел уровень 25 000 пунктов. Если по итогам торгов во вторник индекс останется выше очередной круглой отметки, срок, за который он поднялся на очередные 1000 пунктов, станет самым коротким в его 120-летней истории, отмечает The Wall Street Journal. По данным на 20.08 мск Dow Jones находился на уровне 25 956,3 пункта (рост на 0,6%).

В прошлом году DJ уже прибавил 25%. В начале нового года рост продолжился; сейчас компании начинают отчитываться за IV квартал 2017 г., и управляющие фондами ожидают, что данные по прибылям снова превысят прогнозы аналитиков, как это происходило в 2017 г. Некоторые инвесторы говорят, что обратят особое внимание на то, что генеральные директора будут говорить о перспективах бизнеса в 2018 г., особенно с учетом недавней налоговой реформы в США. Например, Citigroup сообщил во вторник о крупнейшем в своей истории квартальном убытке $18,3 млрд, поскольку из-за налоговых изменений ему пришлось списать $22 млрд. Однако акции банка растут на 1,2%: руководство Citi и инвесторы воспринимают списание как разовое событие, тогда как в долгосрочной перспективе налоговая реформа должна положительно сказаться на результатах банков, в том числе Citi.