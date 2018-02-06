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Индекс Dow Jones упал за день на рекордные 4,6%

Для индекса Dow Jones 5 февраля стало худшим в истории торговым днем. Он показал рекордное падение за одну торговую сессию, снизившись на 1175 пунктов (4,6%) – до 24 346 пунктов, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. В течение дня он опускался до отметки в 23 924 пункта.

Индекс S&P упал на 4,10% (113 пунктов) до 2649 пунктов.

Последний раз подобное падение индексов внутри торговой сессии фиксировалось в августе 2011 г. – во время снижения кредитного рейтинга США и долгового кризиса в еврозоне, отмечает Reuters.

Падение американских рынков отозвалось на азиатских. Индекс Nikkei на открытии упал на 4,6% и затем продолжил падение – он потерял 1127 пунктов и опустился до 21 454 пунктов. Topix в минусе на 5,21% – на отметке в 1728 пунктов.

Аналитики говорят об эмоциональном развороте рынков. Джек Аблин из Cresset Wealth Advisors отмечает, что с конца января бычьи настроения инвесторов находились на пике оптимизма. Однако к концу прошлой недели трейдеры стали беспокоиться о процентных ставках и возможном росте инфляции.

Об этом же говорили руководители крупнейших банков и инвестфондов в Давосе. «Обычно, когда люди довольны и уверены, случается что-то плохое», – прогнозировал Дэвид Рубенштейн, сооснователь фонда прямых инвестиций Carlyle Group на сессии «Следующий финансовый кризис?».

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на «долгосрочном поддержании фундаментальных экономических показателей, которые остаются исключительно сильными с усилением экономического роста в США, исторически низкой безработицей и ростом зарплат для американских рабочих», приводит Reuters заявление представителя Белого дома Сары Сандерс, прозвучавшее на фоне падения на Уолл-стрит.