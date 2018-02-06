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ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Центробанк 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, занимавшего на начало 2018 г. 322-е место в банковской системе. Об этом говорится в сообщении регулятора. В настоящее время банк «фактически прекратил работу», поясняет ЦБ.

Причиной отзыва лицензии стали проведенные банком в конце декабря 2017 г. крупные сделки с ценными бумагами, которые были направлены «на замену ликвидных активов заведомо безнадежными». Тогда же из кассы банка пропала значительная сумма денежных средств, сообщил регулятор. Требование ЦБ о формировании резервов на «возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств», отмечается в сообщении.

Центробанк увидел в произошедшем признаки недобросовестного поведения руководства банка, а в проведенных им сделках – вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Ранее ЦБ дважды вводил в банке ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов населения.

Сибирский банк реконструкции и развития является участником системы страхования вкладов.