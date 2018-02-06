Финансы

Новости

Биткойн упал ниже $6000

Цена биткойна утром во вторник опустилась ниже $6000, свидетельствуют данные Coindesk.

Биткойн упал до $5996, потеряв за сутки четверть своей стоимости, к 10.37 цена восстановилась до $6040.

На торговой площадке Coinmarketcap стоимость самой популярной криптовалюты также рухнула на четверть, приблизившись к $6000. На момент публикации биткойн торгуется возле отметки $6136.

Старший рыночный аналитик Centtrip прогнозирует дальнейшее снижение стоимости биткойна до следующего технического уровня в $5000, приводит его слова Reuters. Кайл Самани из Multicoin Capital в комментарии Bloomberg отметил, что нынешнее падение может сбалансировать подорожание биткойна в ноябре – декабре 2017 г.

Биткойн дешевеет на фоне решения крупнейших банков США JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и британского Lloyds Bank запретить покупку криптовалют с помощью кредитных карт.

В декабре 2017 г. цена биткойна достигала исторического максимума, перешагнув отметку в $20 000.