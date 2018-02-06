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Российский фондовый рынок открылся падением вслед за мировыми индексами

Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением вслед за обвалом мировых фондовых индексов. Индекс РТС упал на 2,38% до 1233,63 пункта, индекс Мосбиржи – на 1,61% до 2240,10 пункта (данные на 10.18 мск на Московской бирже).

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 10 коп. до 57,29 руб., евро – упал на 2 коп. до 70,93 руб.

5 февраля стало худшим днем для американского фондового рынка с 2011 г. Dow Jones упал на 4,6% (1175 пунктов) до 24 345 пунктов. Это худшее для индекса внутридневное падение в истории, пишет MarketWatch. S&P 500 упал на 4,1% до 2648,94 пункта. Падение Dow и S&P стало рекордным с 2011 г. Вслед за американскими рынками распродажа продолжилась и в Азии.

Из-за обвала на рынках богатейшие люди мира за день потеряли более $114 млрд, подсчитал Bloomberg.