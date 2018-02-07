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Сбербанк увеличил чистую прибыль в январе на 12,8%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь 2018 г. составила 65,3 млрд руб., говорится в сообщении госбанка. По сравнению с январем прошлого года прибыль выросла на 12,8%.

Чистый процентный доход увеличился на 7,4% до 102,8 млрд руб. – за счет увеличения объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов. Комиссионный доход вырос на 20,3% до 26,4 млрд руб. – основной рост обеспечили операции с банковскими картами (+35,9%), расчетные операции (+23,1%) и комиссии по страховым продуктам (+31%).

В январе Сбербанк выдал корпоративным клиентам кредитов на 840 млрд руб., что почти вдвое больше уровня января 2017 г. Частным клиентам выдано в 1,9 раза больше кредитов – на 195 млрд руб., что является максимумом для января.

Объем средств на счетах и вкладах корпоративных клиентов увеличился на 0,3% до 5,66 трлн руб. Средства физлиц сократились на 3,1% до 11,7 трлн руб. из-за валютной переоценки и сезонного оттока в период новогодних праздников.

В 2017 г. Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 30%, заработав рекордные 674 млрд руб.

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