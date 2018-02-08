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Курс доллара превысил 58 рублей впервые с 26 декабря

Курс доллара на Московской бирже в четверг превысил 58 руб. впервые с 26 декабря 2017 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 15.47 мск курс доллара вырос на 44 коп. до 58,05 руб. Курс евро к этому времени увеличился на 27 коп. до 70,93 руб.

Российский рынок в четверг открылся небольшим снижением. Индекс Мосбиржи к 10.00 мск снизился на 0,5% и к 11.00 мск усилил снижение до 2242,59 пункта, индекс РТС к этому времени снизился на 1,5% до 1224 пунктов.