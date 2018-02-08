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Goldman Sachs ведет переговоры с Apple о кредитовании покупок iPhone

Goldman Sachs ведет переговоры с Apple о потребительском кредитовании ее продукции, включая самые дорогие iPhone, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. При покупке клиент сразу сможет взять кредит под 12%, тогда как по кредитным картам средняя ставка в США - около 20%.

По словам источника, переговоры между Apple и Goldman Sachs, давним партнером компании, еще продолжаются и могут завершиться без подписания соглашения. Представители компаний воздерживаются от комментариев.

Такое сотрудничество будет выгодно для Goldman, активно развивающего бизнес в сфере потребительского кредитования. В 2016 г. банк уже запустил онлайн-платформу Marcus для рефинансирования долгов по кредитным картам. Теперь компания намерена расширять бизнес за счет кредитование покупок в точках продаж, и успешная сделка с Apple принесет банку миллионы новых клиентов, на самостоятельное привлечение которых Goldman затратил бы значительные ресурсы.

По оценкам консалтинговой фирмы First Annapolis, в 2017 г. американцы взяли около $80 млрд кредитов на покупку электроники и мебели по картам банков - партнеров магазинов.

В 2015 г. Apple уже запустила совместную программу с Citizens Financial Group Inc. с нулевой ставкой по кредиту на покупку новых моделей iPhone. Программа предусматривает рассрочку платежей на 24 месяцев и бесплатную замену смартфона на новую модель после внесения 12 платежей.