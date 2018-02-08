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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с начала года

Стоимость нефти марки Brent впервые с начала года опустилась ниже $65 за баррель из-за прогноза по рекордному росту нефтедобычи в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 16.30 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,87% до $64,86 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI к этому времени сократилась на 1,08% до $61,12 за баррель.

В прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго США на 2018 г. говорится, что добыча нефти в США в текущем году ожидается на рекордном уровне — 10,6 млн баррелей в сутки. В январе прогноз составлял 10,3 млн баррелей. В 2019 г. EIA ожидает добычу в США на уровне 11,2 млн баррелей нефти в сутки.