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Связанный с Керимовым фонд подтвердил интерес к покупке «Возрождения»

Фонд Bonum Capital ведет переговоры о возможной покупке банка «Возрождение», сообщил представитель фонда Антон Аверин. Bonum Capital управляет активами бизнесмена Сулеймана Керимова, об интересе которого к «Возрождению» накануне сообщило агентство Reuters.

«Можем подтвердить факт ведения переговоров о покупке банка "Возрождение". Действительно, идет due diligence, по окончании которого будет принято решение», - сказал Аверин. Представитель фонда отказался пояснить, готовится ли сделка в интересах Керимова.

Накануне стало известно, что французские власти снова дали Керимову разрешение посетить Россию. Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. По информации источника Reuters, поездка Керимова в Россию связана с покупкой доли в банке «Возрождение». Человек, близкий к банку «Возрождение», подтвердил «Ведомостям», что Керимов покупкой интересовался.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы должны снизить долю в «Возрождении» до уровня ниже 10% до 18 марта – такое предписание выдал им ЦБ, забравший подконтрольный им Промсвязьбанк на санацию.