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Dow Jones снизился более чем на 1000 пунктов

Ведущие американские биржевые индексы продолжили падение. По итогам торгового дня 8 февраля Dow Jones подешевел на 1032 пунктов (на 4,15%) до 23860 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на NYSE.

Индекс S&P потерял 100 пунктов (3,75%) и снизился до 2581 пункта. NASDAQ опустился на 274,8 пункта (3,9%) до 6777.

Нынешнее падение ведущих американских индексов – уже второе за неделю. 6 февраля оно стало рекордным за последние шесть лет.

«Несомненно, главное – это страх, что ФРС собирается совершить ошибку, и высокие доходы будут сокращаться», - пояснил Associated Press старший стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен. Трейдеры опасаются, что ФРС слишком быстро повысит процентные ставки.