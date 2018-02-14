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Сбербанк в 2017 году увеличил вознаграждение правлению на 42%

Сбербанк выплатил членам правления в 2017 г. 5,108 млрд руб., это на 42,2% больше выплат за предыдущий год, следует из отчетности госбанка.

Из этой суммы 23%, или 1,184 млрд руб., приходится на фиксированное вознаграждение (оклад, отпускные и командировочные). Оставшаяся сумма в 3,918 млрд относится к переменной части (премии, транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет). Кроме того, некоторые члены правления получили 7,1 млн руб. за исполнение функций членов наблюдательного совета.

Размер отложенного долгосрочного вознаграждения членам правления за 2017 г. составил 1,6 млрд руб.

В 2016 г. Сбербанк выплатил правлению 3,591 млрд руб., 20% суммы пришлось на постоянное вознаграждение.

Чистая прибыль Сбербанка за 2017 г. по РСБУ выросла к предыдущему году на 30,4% до рекордных 674 млрд руб. Цена обыкновенных акций госбанка за минувший год увеличилась на 30% до 225,2 руб. за бумагу.

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