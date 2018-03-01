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ЦБ согласился исключить 1200 бизнесменов из черного списка

Центробанк согласился с предложением Сбербанка, который просил исключить 1200 бизнесменов из черного списка. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. «ЦБ нам дал положительный ответ», — сказал Попов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В середине февраля Сбербанк обратился к ЦБ с просьбой исключить из черного списка 1200 российских предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов.

Сбербанк полагает, что деятельность этих бизнесменов носит легальный характер. Они «допустили ряд ошибочных действий, и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков», говорил Попов.

В черный список, формируемый Росфинмониторингом и Банком России, попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

В декабре 2017 г. Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка. Документ позволит исключить из него тех, кто по ошибке попал в список потенциально недобросовестных клиентов.