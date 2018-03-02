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Состояния Баффетта и Цукерберга уменьшились на $7,5 млрд за три дня

Состояние американского миллиардера Уоррена Баффетта за три дня уменьшилось на $3,74 млрд после падения фондовых индексов, сообщает агентство Bloomberg. На чуть меньшую сумму - $3,71 млрд - сократилось состояние и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Неудачной вторая половина недели оказалась для сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина. Их состояния, по оценке Bloomberg, уменьшились соответственно на $3,1 млрд и $3 млрд.

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира, по оценке Bloomberg, с 26 февраля уменьшилось на $128 млрд. Сумма превышает рыночную капитализацию Netflix или McDonald's, отмечает агентство. Ощутимее всех пострадали американские бизнесмены — их потери агентство оценивает в $55 млрд, тогда как состояние китайских бизнесменов снизилось на $14 млрд.

1 марта индекс Dow Jones упал на 420,22 пункта до отметки 24 608. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы на иностранные металлы. Падение индекса S&P 500 составило 36,16 пункта до отметки в 2677,67. Индекс NASDAQ сократился на 92,45 пункта до 7180,56. 6 февраля Dow Jones показал рекордное снижение. Тогда богатейшие бизнесмены мира потеряли $114 млрд за сутки, подсчитал Bloomberg.

Администрация Трампа решила ввести пошлину в размере 25% на импорт стали и 10% - на импорт алюминия в целях «восстановления отрасли». Соответствующее распоряжение глава государства планирует подписать на следующей неделе. «Вы получите долговременную защиту», - пообещал американский президент металлургам на встрече в Белом доме. До этого он писал в Twitter, что сталелитейная и алюминиевая промышленность в Штатах «уничтожались на протяжении десятков лет» из-за несправедливых правил торговли и неверной политики в отношениях с другими странами.

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