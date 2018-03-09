Стоимость биткойна опускалась ниже $9000

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Сооснователь Mail.Ru инвестирует в разработчика беспилотных грузовиков

Венчурная компания Grishin Robotics Дмитрия Гришина, сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group, инвестирует в компанию - разработчика автономных грузовиков Starsky Robotics. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

«Общий размер раунда A составил $16,5 млн, среди остальных участников финансирования – Shasta Ventures (инвестор в Nest) и Y Combinator», – говорится в сообщении.

Компания Starsky Robotics была основана в феврале 2016 г. и базируется в Сан-Франциско. Ее уникальность заключается в том, что грузовики едут автономно по шоссе, но процессом их отправления и прибытия по-прежнему управляют профессиональные водители – удаленно, говорится в пресс-релизе.

В феврале грузовик с системой Starsky Robotics успешно проехал 7 миль во Флориде при отсутствии водителя в кабине. «Решение Starsky Robotics принесет революцию в логистическую индустрию в ближайшие несколько лет», – считает Дмитрий Гришин. Он отметил, что ее водители могут управлять сразу несколькими грузовиками одновременно, работая при этом меньше часов.

Компания Grishin Robotics была основана в 2012 г. Она одна из первых в мире начала работать с предпринимателями в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения, говорится в сообщении компании.