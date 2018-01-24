Кто стоит за обвалом биткойна

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Курс биткойна и десятков других криптовалют резко упал 8 января, из-за чего их совокупная рыночная капитализация сократилась более чем на $100 млрд. Отправной точкой этого глобального обвала была квартира в новом жилом здании в Лонг-Айленд-Сити, районе Нью-Йорка. Там работает 31-летний программист Брэндон Чез, создатель сайта coinmarketcap.com. Этот ресурс появился в 2013 г. и стал ведущим источником данных о курсе биткойна и других криптовалют, а также одним из самых посещаемых веб-сайтов в мире.

У CoinMarketCap есть сайты-конкуренты. Также биржевой оператор Interncontinental Exchange, владелец Нью-Йоркской фондовой биржи, недавно объявил о планах начать предоставлять данные о торгах биткойном инвестбанкам и профессиональным трейдерам. Тем не менее сайт Чеза оказывает сильное влияние на рынок.

7 января Чез решил без предупреждения исключить из алгоритмов CoinMarketCap данные о торгах на биржах в Южной Корее, так как цены там были значительно выше, чем в других странах. Некоторым участникам отрасли казалось, что корейские трейдеры искусственно завышают курс биткойна. Но без данных о торгах в Южной Корее котировки криптовалют на CoinMarketCap резко снизились на следующий день. Это вызвало недовольство многих трейдеров. «[Сайт] вызвал обвал, – написал клиентам Мати Гринспен, аналитик компании eToro, позиционирующей себя как международная социальная платформа для трейдинга. – Предлагаю немедленно бойкотировать этот сайт».

Пока этот призыв не подействовал. По данным Alexa Internet (сервиса Amazon), CoinMarketCap с тех пор поднялся со 142-го на 117-е место в рейтинге самых посещаемых сайтов мира, опережая даже китайского онлайн-ритейлера Alibaba и большинство американских новостных сайтов. Это хороший результат для компании, которая не имеет офиса и для связи с внешним миром использует в основном аккаунты в Twitter и Facebook. На сайте нет информации о сотрудниках и контактных данных, за исключением электронной почты.

Отчасти рост популярности сайта Чеза связан с ралли криптовалют помимо биткойна. На CoinMarketCap отображаются котировки более 1100 таких валют – от второго по популярности эфириума (Ethereum) до AppleCoin, рыночная капитализация которого в понедельник составляла лишь $23.

Согласно публичным базам данных, CoinMarketCap зарегистрирована в Нью-Йорке как общество с ограниченной ответственностью, а Чез является владельцем компании. По указанному адресу находится семиэтажное здание, построенное менее двух лет назад, а Чез значится его жильцом. Но он в январе отказался от интервью, а находившийся в квартире человек не открыл дверь.

Чез получил степень бакалавра по информатике в Рочестерском технологическом институте в 2009 г., а затем работал в Lockheed Martin и Mediabistro, согласно прежней версии его профиля на LinkedIn. Позже профиль был изменен. В 2013 г. он основал CoinMarketCap и начал работать инженером-программистом в Rocketrip, помогающей компаниям управлять издержками. В 2015 г. Чез покинул компанию. Mediabistro подтвердила его трудоустройство, а Lockheed и Rocketrip не ответили на запросы.

CoinMarketCap собирает данные о торгах криптовалютами с различных бирж и рассчитывает на их основе единые котировки, по которым инвесторам легче следить за курсами криптовалют. Также сайт отражает информацию о рыночной капитализации криптовалют. По-видимому, CoinMarketCap зарабатывает деньги на продаже онлайн-рекламы через Google. В форме для потенциальных рекламодателей сказано, что она стоит минимум $20 000.

В электронном письме WSJ Чез рассказал, что принял решение изменить алгоритм 7 января. Но по-прежнему не ясно, когда именно оно вступило в силу. В понедельник, 8 января, курс биткойна и десятков других криптовалют упал, в некоторых случаях на 15% и более. В тот же день стало известно, что власти Южной Кореи проверяют использование криптовалют крупными банками, а после обеда CoinMarketCap сообщила в Twitter об исключении данных некоторых корейских бирж из расчета котировок. По словам Чеза, многие пользователи жаловались на неточность котировок, но он «не осознавал, какое большое воздействие» будет иметь этот шаг. «Думаю, что в тот момент на рынке уже начался спад, поэтому время было выбрано довольно неудачно», – отметил он.

Перевел Алексей Невельский