Акционеры «Абсолют банка» одобрили смену председателя правления
Акционеры «Абсолют банка» проголосовали за досрочное прекращение полномочий нынешнего председателя правления банка Андрея Дегтярева и назначение на этот пост Татьяны Ушковой, говорится в сообщении банка.
Ушкова возглавит правление после утверждения ее кандидатуры Банком России. Предполагается, что Дегтярев займется корпоративными проектами структур контролирующего акционера банка негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние».
Смена руководителя «Абсолют банка» связана с изменением его бизнес-модели и большей переориентацией на развитие розничного направления, сообщал ранее «Коммерсантъ».
К концу 2019 г. «Абсолют банк» планирует нарастить долю розничного кредитного портфеля до 70% при общем росте активов банковской группы на 15%. Чистая прибыль банка в 2018 г. запланирована на уровне 0,4 млрд руб., в 2019 г. ‒ 1,8 млрд руб. По данным «Коммерсанта», акционеры планируют докапитализировать группу в 2018‒2019 гг. на 9 млрд руб.
Акционеры «Абсолют банка» также приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,73 млрд (32%) до 7,149 млрд руб. В общей сложности 173,1 млн акций номиналом 10 руб. каждая будут размещены в пользу структур НПФ «Благосостояние». Цена размещения составляет 34,66 руб. за акцию. В результате банк может привлечь в свой капитал 6 млрд руб. Последний раз банк наращивал уставный капитал в декабре 2017 г.