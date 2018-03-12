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Альфа-банк нанял бывшего гендиректора Ozon Group

Дэнни Перекальски назначен управляющим директором по продуктам Альфа-банка. Он будет отвечать за направление по разработке продуктов Альфа-банка как для физических лиц, так и для клиентов малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.

До прихода в Альфа-банк Перекальски с 2014 по 2017 г. руководил Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru. «Под его руководством продажи компании выросли в 3 раза – до 7,5 миллионов покупок в год, значительно расширился ассортимент, вырос уровень клиентского сервиса», – сообщает Альфа-банк.

После ухода Перекальски генеральным директором группы компаний Ozon стал Александр Шульгин. До этого он был главным операционным директором «Яндекса».