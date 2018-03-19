Курс доллара превысил 58 рублей впервые с середины февраля

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Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить собственный дисплей

Apple впервые в своей истории самостоятельно занялась разработкой дисплеев. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает агентство Bloomberg. Разработки держатся в строгой тайне, а производственные мощности расположились в Калифорнии, неподалеку от штаб-квартиры компании.

Агентство уточняет, что производить дисплеи с использованием перспективной технологии MicroLED компания пока планирует небольшими партиями: дисплеи нужны производителю iPhone для тестирования. В то же время Apple инвестирует в производство значительные средства. Суммы не раскрываются.

Источники агентства уточняют, что компания разрабатывает дисплеи следующего поколения MicroLED и их использование вместо нынешних OLED-дисплеев может сделать гаджеты ярче, тоньше и поможет им потреблять меньше энергии. Такие экраны используют светоизлучающие компоненты нового типа.

Компания занимается разработкой таких дисплеев уже довольно давно, однако в прошлом году подумывала о закрытии проекта как нерентабельного. Тем не менее исследования решено было продолжить. Если проект окажется успешным, экраны нового поколения могут быть установлены на продукцию Apple через несколько лет.

По оценке Bloomberg, устройства Apple с такими экранами могут поступить в продажу не ранее чем через два года. Агентство отмечает, что сначала дисплеями нового типа могут быть оснащены «умные часы» Apple Watch и только после этого - смартфоны iPhone.

Агентство полагает, что компания стремится развивать технологию MicroLED в надежде получить преимущество в борьбе с конкурентами, такими как Samsung. По словам гендиректора компании DisplayMate Technologies, занимающейся испытанием дисплеев, Рэя Сонейры, собственные экраны - это «золотая возможность» для Apple. «Каждый может купить OLED-или LCD-экран, - рассуждает он. - Но Apple может получить в свою собственность нечто новое - MicroLED».