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СМИ: департамент страхового рынка ЦБ может возглавить Филипп Габуния

Директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Центробанка России Филиппа Габуния могут назначить на должность директора департамента страхового рынка регулятора, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке.

«Назначение может состояться к маю. Объединения департаментов не предполагается, речь идет о внутренней ротации. Пока решение документально не оформлено», - заявил источник. О возможном назначении ТАСС также рассказали два источника на страховом рынке.

Ранее департамент страхового рынка возглавлял Игорь Жук. Он уволился 2 марта. Как отмечали в пресс-службе ЦБ, Жук решил «сконцентрироваться на развитии собственных проектов». Сейчас исполняющим обязанности директора департамента назначен замдиректора Алексей Барбашов.