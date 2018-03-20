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Греф предсказал новый рекорд выдачи ипотеки в 2018 году

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. вновь будет рекордным, предсказал президент Сбербанка Герман Греф. «По мере снижения ставки ЦБ будет падать ставка по ипотеке. Мы видим, что есть большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году мы ждем новых рекордов», - отметил Греф.

Прошлогодний рекорд был обусловлен усилиями по развитию ипотеки и благоприятной для этого вида кредитования конъюнктурой. «На фоне резкого снижения ставок, в частности в III квартале, мы видели очень большой спрос на ипотечные кредиты. Портфель (Сбербанка по ипотеке) достиг 3 трлн руб. Если говорить о темпах, то в прошлом году темп увеличился в два раза», - сказал президент Сбербанка.

В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это более 54% всех выдач российских банков (2,02 трлн руб.). К концу 2017 г. портфель ипотеки госбанка превысил 2,9 трлн руб., увеличившись за год на 17%. Всего, по данным ЦБ, за 2017 г. было выдано 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02 трлн руб. При этом под конец года портфель ипотеки перевалил за 5 трлн руб. и к февралю 2018 г. составлял 5,18 трлн.