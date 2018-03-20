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Греф предсказал новый рекорд выдачи ипотеки в 2018 году

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Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. вновь будет рекордным, предсказал президент Сбербанка Герман Греф. «По мере снижения ставки ЦБ будет падать ставка по ипотеке. Мы видим, что есть большая зависимость между размером ставки и спросом, поэтому в этом году мы ждем новых рекордов», - отметил Греф.

Прошлогодний рекорд был обусловлен усилиями по развитию ипотеки и благоприятной для этого вида кредитования конъюнктурой. «На фоне резкого снижения ставок, в частности в III квартале, мы видели очень большой спрос на ипотечные кредиты. Портфель (Сбербанка по ипотеке) достиг 3 трлн руб. Если говорить о темпах, то в прошлом году темп увеличился в два раза», - сказал президент Сбербанка.

В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это более 54% всех выдач российских банков (2,02 трлн руб.). К концу 2017 г. портфель ипотеки госбанка превысил 2,9 трлн руб., увеличившись за год на 17%. Всего, по данным ЦБ, за 2017 г. было выдано 1,1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02 трлн руб. При этом под конец года портфель ипотеки перевалил за 5 трлн руб. и к февралю 2018 г. составлял 5,18 трлн.

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Кремль: Трамп поздравил Путина с переизбранием

Ведомости
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Сегодня, 20 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщили многочисленные американские СМИ со ссылкой на чиновников администрации президента США. Никаких других деталей разговора не приводилось - в частности, шла ли речь о победе Путина на выборах президента, отмечает The Hill.

В 18.25 мск на сайте Кремля появилось сообщение о разговоре Путина с президентом США, из которого следует, что Трамп поздравил Путина с переизбранием. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений», - говорится в сообщении.

Лидеры обсудили сирийскую проблему, «внутриукраинский кризис», снижение напряженности вокруг Корейского полуострова, сообщил Кремль. «Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», - сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что «в Белом доме не удивлены результатами выборов» в России. Помимо этого Гидли отметил, что телефонный разговор между президентами стран пока не запланирован, а Вашингтон воздержится от поздравлений в адрес победившего на выборах Путина.

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений со стороны Дональда Трампа. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье - утро вечера мудренее», - сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Бизнес
Новости

Glencore еще рассчитывает на покупку пакета «Роснефти» китайской CEFC

Интерфакс
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Сделка по продаже Glencore доли в «Роснефти» китайской энергетической компанией «Хуасинь» (China CEFC Energy company) все еще может состояться, сообщил сегодня журналистам гендиректор Glencore Айван Глазенберг. «Сделка все еще может состояться. Она была одобрена властями Китая», - отметил он.

Cделка между CEFC и консорциумом Катарского инвестфонда QIA c трейдером Glencore – QHG Oil находится в подвешенном состоянии. В сентябре 2017 г. стороны договорились, что китайская компания купит 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд, однако сделка до сих пор не завершена. Glencore в феврале сообщал, что ожидает ее закрытия в первом полугодии 2018 г.

В китайских СМИ в начале 2018 г. появилась информация о том, что учредитель и председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин находится под следствием и задержан, однако в CEFC эти сведения опровергали. Газета Financial Times сообщала, что китайский государственный инвестиционный холдинг Huarong выкупил 36% акций подразделения китайской энергетической компании CEFC China Energy - CEFC Hainan International Holdings Co., что, по мнению издания, может оказать влияние на планы CEFC по покупке акций «Роснефти».

О сделке по продаже пакета консорциумом Glencore и QIA было объявлено в сентябре 2017 г. Сообщалось, что китайская компания заплатит за 14,16% акций «Роснефти» 3,9 млрд евро и сумму, эквивалентную $4,57 млрд. После завершения сделки по продаже акций китайской CEFC Glencore и QIA сохранят свои экономические интересы (участие) в «Роснефти» соразмерно их начальным инвестициям в капитал, которые были заявлены в декабре 2016 г.: соответственно 0,5% и 4,7%.

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Политика
Новости

При взрыве газа в Мурманске обрушился жилой дом

Ведомости
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При взрыве газа в Мурманске частично обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие.

По сообщению МЧС по Мурманской области, 20 марта в 16.55 «поступила информация о том, что по ул. Свердлова, д. 6, к.1, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3, 4, 5 этажей. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области и ОГ. Причины устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется».

На фото происшествия виден обрушившийся угол пятиэтажного панельного дома. По информации «РИА Новости», погиб один человек, пострадали пятеро. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на информированный источник, что под завалами могут находиться люди.

Политика
Новости

МИД Чехии вызвал российского посла из-за отравления Скрипаля

Ведомости
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Министерство иностранных дел Чехии вызвало в среду российского посла Александра Змеевского из-за заявлений российского МИДа о том, что республика могла быть источником происхождения вещества нервно-паралитического типа «Новичок», которое было использовано злоумышленниками для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в микроблоге Twitter чешского ведомства.

Российского посла в чешском МИДе ожидают с разъяснениями «завтра утром». Накануне министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева из-за заявлений официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о возможной причастности королевства к делу об отравлении Скрипаля.

17 марта Захарова заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения» отравляющего вещества «Новичок» являются страны, проводящие исследования в этой области с конца 1990-х гг. Среди них она выделила Чехию, Великобританию, Швецию, Словакию и США. При этом она заявила, что ни в России, ни в СССР никогда не проводились исследования для дальнейшей разработки химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок».

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке возле торгового центра были обнаружены в бессознательном состоянии Скрипаль и его дочь Юлия. Их госпитализировали. Состояние здоровья Скрипаля и его дочери британские врачи оценивают как критическое. Они находятся в больнице в состоянии комы. Позже Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля, получившего убежище в Великобритании, и его дочери, являющейся гражданкой России. Следствие считает, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось еще во времена СССР.

14 марта Великобритания ввела санкции в отношении России из-за отравления Скрипаля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что 23 российских дипломата будут высланы. 17 марта Москва объявила об ответных мерах - Россия также вышлет 23 британских дипломатов.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Бизнес
Новости

Италия с начала марта удвоила закупку газа у «Газпрома»

Ведомости
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Италия с 1 по 19 марта увеличила закупку российского газа на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

За указанный период «Газпром» поставил Италии 1,3 млрд куб. м, за весь 2017 г. - 23,8 млрд куб. м российского газа.

«Отмечено, что на протяжении нескольких десятилетий "Газпром" является надежным поставщиком газа в Италию. В настоящее время республика - третий по объему импортер российского газа», - отмечается в сообщении компании. Во вторник в Москве прошла рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и посла Италии в России Паскуале Терраччано. Они обсудили ход работ по созданию южного маршрута поставок российского газа в Европу.

«Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу диверсификации маршрутов экспорта газа из России в Европу. Стороны рассмотрели ход работ по организации южного маршрута поставок через Черное море», - говорится в сообщении. Миллер рассказал Терраччано о завершении процесса укладки более 50% морского участка газопровода «Турецкий поток».

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Бизнес
Новости

Saudi Aramco может отказаться от размещения акций за рубежом

Ведомости
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Саудовская Аравия рассматривает проведение IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco исключительно на саудовской бирже в 2019 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на местных чиновников и других источников. По их словам, идея с листингом за рубежом оказалась более сложной, чем предполагалось изначально, в том числе из-за юридических рисков. Кроме того, восстановление цен на нефть помогло Саудовской Аравии пополнить бюджет и дало ей дополнительное время на размышления в целесообразности размещения акций за границей.

Эр-Рияд хочет продать 5% акций госкомпании, которую он оценивает в $2 трлн. Предполагалось, что Saudi Aramco привлечет до $100 млрд и ее IPO станет крупнейшим в истории. Как утверждают источники WSJ, наиболее вероятно, что размещение акций на саудовской бирже состоится не раньше апреля 2019 г. Саудовские чиновники говорят, что вернутся к рассмотрению вопроса о выборе площадки для листинга в апреле, когда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман вернется из официальной поездки в США.

На проведение листинга Saudi Aramco претендуют фондовые биржи Нью-Йорка, Лондона и Гонконга. В начале марта принц Мухаммад посетил Великобританию. Во время этого визита саудовские чиновники предупредили британских, что IPO компании вряд ли состоится в этом году, писала Financial Times. Несколько знакомых с ходом переговоров людей утверждали, что у лондонской биржи хорошие шансы на размещение акций Saudi Aramco.

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Финансы
Новости

Сбербанк согласился передать Промсвязьбанку оборонные кредиты

Ведомости
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Сбербанк планирует отдать Промсвязьбанку связанный с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) кредитный портфель, однако не решил вопрос с передачей капитала, сообщил журналистам президент - председатель правления госбанка Герман Греф.

«Передавать будем, в каком объеме - пока не могу сказать. Это было [решено] сейчас на набсовете», - сказал Греф (цитаты по ТАСС).

По планам Минфина, обслуживающие гособоронзаказ банки будут передавать на баланс Промсвязьбанка не только выданные предприятиям ОПК кредиты, но и связанные с ними активы.

Отвечая на вопрос о передаче капитала, Греф отметил, что этот вопрос находится в процессе обсуждения. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», - указал он.

ВТБ также согласен отдать Промсвязьбанку оборонные кредиты, однако выступает против передачи капитала, говорил ранее президент - председатель правления второго по величине банка страны Андрей Костин.

Правительство решило превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом встречные денежные средства банки получать не будут.

Сейчас Минфин готовит законопроект, который опишет порядок перевода активов на баланс Промсвязьбанка. Передача будет добровольной и составления конкретного списка банков не планируется, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Дискуссия с ВТБ и Сбербанком по вопросу передачи Промсвязьбанку активов идет «тяжело», констатировал Моисеев 26 февраля.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $67 за баррель впервые с 27 февраля

Ведомости
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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 15:45 мск увеличилась на 1,5% и составила $67,10 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К этому времени апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,47% до $62,97 за баррель. Последний раз стоимость Brent превышала $67 за баррель 27 февраля 2018 г.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения соглашения по снижению добычи в феврале в 138%. 12 стран, входящих в ОПЕК, перевыполнили план на 42%, страны-партнеры - на 13%.

Инвесторы ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти опубликует доклад в среду, вслед за ним данные обнародует минэнерго США. Эксперты ожидают увеличения запасов нефти за прошедшую неделю на 3,4 млн баррелей.

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Политика
Новости

Sky News рассказал о проводах в Великобритании высылаемых российских дипломатов

Ведомости
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Российских дипломатов – всего 23 человека – во вторник проводили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News. Великобритания объявила о том, что вышлет 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им дали неделю на сборы, уточняла премьер-министр страны Тереза Мэй. Москва подготовила зеркальный ответ: из России в течение недели будут высланы 23 дипломатических сотрудника.

Как сообщает Sky News, российские дипломаты и их дети зашли внутрь посольства. Через некоторое время три автобуса с дипломатическими номерами выехали из посольства. Куда именно они направились – телеканал не уточняет.

Оставшиеся сотрудники посольства не могли сдержать слез, когда автобусы отъехали от здания дипмиссии, сообщает Sky News.

Ранее для уезжающих дипломатов, их семей и друзей организовал прием посол России в Великобритании Александр Яковенко. «Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой», – отметил он.

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Политика
Новости

Володин упрекнул Навального в гордыне и тщеславии

Интерфакс
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня связал призыв к бойкоту президентских выборов с гордыней оппозиционера Алексея Навального. «Вообще, это подход тщеславных людей с гордыней, надо бороться с этим качеством», - сказал Володин журналистам, комментируя достаточно высокую (67,47%) явку на выборах 18 марта.

«Граждане взяли и ответили господину Навальному на его инициативу более высокой явкой», - считает Володин. Навальный пока не отреагировал на это заявление, однако на своем сайте поставил в заслугу себе и своим сторонникам снижение явки по сравнению с выборами 2012 г. По мнению оппозиционера, реальная явка была на уровне 55%.

В ответ на предположение, что зарегистрированного ЦИК уровня явки помогли достичь бюджетники, Володин заметил, что вряд ли правильно записывать в бюджетники почти 70% граждан России. Кроме того, добавил он, стоит в связи с этим вспомнить об очередях, которые выстроились на участках для голосования за рубежом.

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Финансы
Новости

Греф объявил дату годового собрания Сбербанка

Интерфакс
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Годовое собрание акционеров Сбербанка России пройдет 8 июня 2018 г. в Москве, сообщил сегодня президент - председатель правления госбанка Герман Греф. Вопрос о дивидендах за 2017 г. наблюдательный совет Сбербанка обсудит в апреле, отметил он.

Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО - на 38,2% больше результатов 2016 г. Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить ЦБ (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.

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