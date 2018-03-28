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ЦБ не намерен продавать «народные» ОФЗ через финансовый маркетплейс

Центробанк не планирует включать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) в список продуктов финансового маркетплейса, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что регулятор разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, чтобы этот инструмент можно было продавать через маркетплейс – «финансовый супермаркет», который позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. В нынешнем виде ОФЗ-н для этого не подходит, указывало издание. Сейчас владелец такой ценной бумаги может погасить облигацию у агента размещения (им выступает Сбербанк и ВТБ), вернув себе часть средств. Однако если ОФЗ-н будет продаваться клиенту напрямую, то погашать бумаги будет некому.

«Это не ОФЗ-н. ОФЗ-н - это схема, которая реализуется через банки. Поэтому это, скорее всего, будут обычные ОФЗ. Зачем придумывать что-то другое, когда есть обычные ОФЗ?» – цитирует «Прайм» Швецова.

Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывает проект цифровой экосистемы, которая позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. Проект может быть запущен до конца года.

На первых порах россияне смогут открывать с помощью такой платформы вклады, говорил ранее Швецов, и, возможно, покупать облигации – этот вопрос сейчас обсуждается. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, указывал он.