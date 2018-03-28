Тема дня: Траур в России
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Суд арестовал 20% акций «Ак Барса» по делу рухнувшего Татфондбанка

Ведомости
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Приволжский районный суд Казани арестовал имущество Госжилфонда при президенте Татарстана – 20,41% акций банка «Ак Барс», сообщил «Интерфакс». Арест наложен до 16 мая, на время проведения предварительного расследования по делу рухнувшего Татфондбанка.

После отзыва у него лицензии было возбуждено уголовное дело на бывшего предправления банка Роберта Мусина и других должностных лиц. По мнению следствия, Мусин и другие руководители банка, зная о предбанкротном состоянии Татфондбанка, с 5 по 14 декабря 2016 г. незаконно выводили имущество, находящееся в залоге по ряду кредитных договоров, среди этих активов были и акции «Ак Барса». Из-за этого незаконно выведенное из-под обеспечения имущество не учитывается в конкурсной массе Татфондбанка.

Всего в отношении Роберта Мусина заведено 13 уголовных дел, ущерб от его действий превышает 50 млрд руб., сообщал СКР.

Крупнейшим акционером банка «Ак Барс» является Госжилфонд при президенте Татарстана, которому принадлежит 20,41% банка. Эта некоммерческая организация является оператором программы социальной ипотеки в Татарстане, напоминает «Интерфакс». Также владельцами банка являются «Связьинвестнефтехим» (13,61%), министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (19,789%) и группа «Татнефть» (17,2%), в том числе через подконтрольную нефтекомпании кипрскую Оsmand Holding Limited.

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Финансы
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Собрание акционеров «Открытие холдинга» не состоялось в третий раз подряд

Ведомости
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«Открытие холдинг» вновь не смог провести общее собрание акционеров из-за отсутствия кворума. На прошедшем вчера собрании не зарегистрировался ни один из акционеров, а потому оно было перенесено на 17 апреля.

На собрании должен был решаться вопрос об избрании членов ревизионной комиссии и досрочном прекращении их полномочий, следует из материалов холдинга. «Ведомости» ожидают комментариев его представителя.

«Открытие холдингу» не удалось провести собрания акционеров 26 января, 14 декабря и 27 ноября 2017 г. Успешным было лишь собрание акционеров 4 декабря: на нем было одобрена реструктуризацию 14 кредитных линий с общим лимитом почти 250 млрд руб., которые холдингу открыли «ФК Открытие» и «Траст» незадолго до санации.

Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив – банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского спектра на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

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Политика
Новости

В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова

Ведомости
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В центре Москвы задержали блогера Илью Варламова. Об этом он написал в Twitter.

«Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют», - написал он.

Варламову не разрешали пользоваться телефоном около часа. «Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят. Сейчас передали полиции... никто ничего не объясняет», - добавил он.

По его словам, «сотрудники полиции куда милее ФСОшников».

Чуть позже Варламов написал в Twitter, что его отпустили. «Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт», - написал он.

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Политика
Новости

Эквадор отключил Ассанжу интернет после поста о «деле Скрипаля»

Ведомости/Интерфакс
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Эквадорское посольство в Лондоне, в котором с 2012 г. укрывается основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, лишило его доступа в интернет и права принимать посетителей после поста в соцсетях о «деле Скрипаля», написали западные СМИ. Последний пост в его аккаунте датирован 27 марта.

Такое решение было принято, поскольку «его (Ассанжа) поведение, с сообщениями в социальных сетях, ставит под угрозу риска хорошие отношения между Эквадором и Соединенным Королевством, остальной частью ЕС и другими странами», сообщило министерство коммуникаций Эквадора без уточнения конкретной причины. Как следует из официального комментария, Ассанж нарушил письменное соглашение, по которому обязался не делать сообщений, угрожающих отношениям Эквадора с другими странами.

Ассанж написал на своей странице в Twitter, что высылка российских дипломатов союзниками Великобритании с подачи премьер-министра Терезы Мэй в связи с отравлением Скрипаля - пример «плохой дипломатии». По его оценке, эти действия Великобритании в контексте трагедии в Кемерове только укрепляют «нарратив Кремля» о согласованном антироссийском фронте Запада. Кроме того, он считает все доказательства по делу косвенными.

Прокуратура Швеции решила отказаться от расследования дела об изнасиловании в отношении Ассанжа, но британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

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Бизнес
Новости

Avito запустила сервис доставки

Ведомости
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Интернет-сервис объявлений Avito начал предлагать услуги доставки товаров. За счет новой услуги Avito планирует увеличить количество пользователей и сделок, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас запустили "Avito-доставка", то есть это сервис, который позволяет продавцам отправлять товары по всей России, а покупателю (дает) возможность найти товары не только в своем регионе», - заявил руководитель направления general & e-commerce Avito Эрик Финнас.

По его словам, спрос на новую услугу высок. «Avito стала федеральной площадкой, с многомиллионной аудиторией, но было не всегда легко покупать (товары) из другого региона, не всегда безопасно, то есть нужно было использовать сторонние сервисы», - пояснил он. Ранее стороны сделки сами занимались организацией сделки и контролировали процесс доставки, теперь же это будет делать Avito, гарантируя безопасность сделки.

Доставку будет осуществлять непосредственно партнер компаии - Boxberry, платежными партнерами проекта станут Тинькофф банк и Qiwi. Сервис заработает в более чем 650 российских городах. Новая услуга будет предоставляться только физическим лицам.

Avito не преследует цели зарабатывать на сервисе доставки, компания хочет увеличить число сделок.

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Политика
Новости

Сообщивший о сотнях жертв в Кемерове пранкер заочно арестован судом

Ведомости
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Басманный суд Москвы по требованию Следственного комитета заочно арестовал украинского пранкера, распространявшего слухи о «сотнях жертв» пожара в торговом центре «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — заявила она.

Ранее против гражданина Украины Никиты Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, в России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит до пяти лет колонии.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

По информации следствия, мужчина распространял недостоверную информацию о количестве жертв в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Ранее на YouTube-канале Кувикова был размещен видеоролик, на котором он от имени сотрудника МЧС звонит в морг Кемерова и спрашивает, сколько погибших может принять учреждение. Ему ответили, что около 100 тел. После этого он сообщил по телефону, чтобы в ближайшее время ожидали «более трехсот трупов». На момент звонка в морг тела жертв пожара еще не доставляли.

После этой информации глава МЧС Владимир Пучков лично опровергал несколько раз информацию о «сотнях жертв». Президент Владимир Путин также просил местных жителей не верить слухам.

Что власти Кемеровской области думают о митингах после пожара в «Зимней вишне»

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Финансы
Новости

Промсвязьбанк вернул часть средств Центробанку в марте

Ведомости
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В марте Промсвязьбанк вернул «существенную часть» средств, которые занимал у Центробанка, сообщил представитель банка в ответ на вопросы «Ведомостей». Сумму он не назвал, сказав лишь, что подробности будут раскрыты в мартовской отчетности.

В декабре Промсвязьбанк привлек от ЦБ ликвидность на 298 млрд руб., с того момента банк был должен регулятору совокупно более 344 млрд руб., следует из его отчетности. Задолженность на 1 марта составляла 344,2 млрд руб. В декабре банк столкнулся с оттоком клиентских средств: компании забрали со счетов 269,4 млрд руб., вкладчики - почти 22 млрд руб. В середине декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка силами Фонда консолидации ЦБ.

В феврале банку почти удалось остановить отток средств компаний - они забрали всего около 4,6 млрд руб. От населения в феврале банк привлек почти 9 млрд руб.

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Политика
Новости

На востоке Москвы ограбили отделение «Бинбанка»

Ведомости
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Пятеро злоумышленников в камуфляжной форме ограбили отделение «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападавшие были вооружены, они похитили около $100 000 и скрылись на автомобиле Hyundai, уточнил он. По его словам, в городе объявлен план «Перехват».

По информации агентства городских новостей «Москва», у машины грабителей пробито колесо. Она зарегистрирована в Московской области.

«В 18.10 мск в помещение финансово-кредитной организации по адресу: Сокольническая площадь, 9, зашли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — заявили в пресс-службе ГУМВД Москвы.

Позже «Известия» сообщили, что полицейские обнаружили автомобиль в парке Сокольники.

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Политика
Новости

МЧС по ошибке выпустило сообщение об угрозе здоровью москвичей

Ведомости
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Министерство по чрезвычайным ситуациям отозвало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Москве вечером в среду 28 марта. МЧС сообщило, что обычное предупреждение о безветренной погоде было по ошибке опубликовано в разделе «Экстренные предупреждения».

«Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей», - заверило МЧС.

В первоначальном тексте говорилось, что «в период с 18.00 28.03.2018 г. до 10.00 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», и содержалась рекомендация «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе» до утра четверга.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Москве минус три градуса и слабый - порядка 1 м/с - ветер.

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Финансы
Новости

Госдума доработала законопроект о защите банков от клеветы

Ведомости
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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании в среду заявил о разработке новой редакции проекта закона, запрещающего распространение заведомо ложной информации о банках и компаниях, передает «Интерфакс».

Речь идет о недостоверной информации, влияющей на финансовые рынки. «Мы договорились вместе с ЦБ и правительством, что будет подготовлен текст законопроекта, который мы с ними предварительно согласуем, в том числе с Минкомсвязи, поскольку они ключевые в этом вопросе, ну и внесем его от имени депутатов Госдумы», - пояснил Аксаков.

В апреле 2014 г. комитет рассмотрел принятый в первом чтении Госдумой законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросу распространения заведомо недостоверной информации о банках и публичных организациях». На рассмотрение он был внесен депутатами прошлого созыва и запрещал чиновникам комментировать факты, касающиеся банков или публичных организаций, до появления информации, размещенной на официальных информационных ресурсах этих органов.

К публичным организациям в данном случае предлагалось отнести страховые компании, организации торговли на рынке ценных бумаг, в деятельности которых предусмотрена публикация консолидированной финансовой отчетности.

Аксаков рассказал, что в новом законопроекте «новелла о запрете чиновников на комментарии» в отношении банков и публичных организаций в части распространения недостоверной информации будет сохранена. «Это сохраняется, будет касаться только недостоверной информации и не только чиновников, но и банкиров», - отметил он.

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Бизнес
Новости

Структуры «Росатома» и «Ростеха» подали заявки на строительство ТЭС в Тамани

Ведомости
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Оператор Единой энергетической системы России, «Системный оператор» (СО ЕЭС), получил две конкурсные заявки на строительство электростанции в Тамани - от структуры «Ростеха» «Технопромэкспорт» и структуры «Росатома» «ВетроОГК», следует из материалов закупки. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.

«Заявка на конкурс действительно подана. Мы заинтересованы в участии в данном проекте, так как заканчиваем работы в Крыму, где достраиваем Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего мобилизованный опытный персонал и необходимая техника, чтобы быстро начать реализацию аналогичного проекта в Краснодарском крае», - сообщил «Ведомостям» представитель Ростеха.

Ранее «Технопромэкспорт» говорил, что сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани, но окончательное решение компания примет после опубликования условий конкурса. По плану электростанция должна заработать уже в 2020 г.

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» - четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. Но на конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка: их не устроили условия строительства.

«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу, и в итоге летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями. Позднее Европа ввела санкции против «Технопромэкспорта» и чиновников, участвовавших в поставке турбин Siemens в Крым. Судебное разбирательство «Ростеха» и Siemens продолжается.

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Политика
Новости

Суд арестовал третьего фигуранта дела «Зимней вишни»

Ведомости
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Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца, до 25 мая, технического директора сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Георгия Соболева, передает «Интерфакс».

Кроме того, 28 марта суд отправил под арест охранника ТРЦ Сергея Антюшина, который, по версии следствия, не включил систему оповещения после начала пожара, а также управляющую ТРЦ Надежду Судденок. Также фигурантами дела являются руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин – во вторник суд продлил срок их задержания до 72 часов.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). 

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Следователи рассматривают в качестве приоритетной версии начала возгорания короткое замыкание, а также не исключают неосторожное обращение с огнем, говорил во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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