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Суд арестовал 20% акций «Ак Барса» по делу рухнувшего Татфондбанка

Приволжский районный суд Казани арестовал имущество Госжилфонда при президенте Татарстана – 20,41% акций банка «Ак Барс», сообщил «Интерфакс». Арест наложен до 16 мая, на время проведения предварительного расследования по делу рухнувшего Татфондбанка.

После отзыва у него лицензии было возбуждено уголовное дело на бывшего предправления банка Роберта Мусина и других должностных лиц. По мнению следствия, Мусин и другие руководители банка, зная о предбанкротном состоянии Татфондбанка, с 5 по 14 декабря 2016 г. незаконно выводили имущество, находящееся в залоге по ряду кредитных договоров, среди этих активов были и акции «Ак Барса». Из-за этого незаконно выведенное из-под обеспечения имущество не учитывается в конкурсной массе Татфондбанка.

Всего в отношении Роберта Мусина заведено 13 уголовных дел, ущерб от его действий превышает 50 млрд руб., сообщал СКР.

Крупнейшим акционером банка «Ак Барс» является Госжилфонд при президенте Татарстана, которому принадлежит 20,41% банка. Эта некоммерческая организация является оператором программы социальной ипотеки в Татарстане, напоминает «Интерфакс». Также владельцами банка являются «Связьинвестнефтехим» (13,61%), министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (19,789%) и группа «Татнефть» (17,2%), в том числе через подконтрольную нефтекомпании кипрскую Оsmand Holding Limited.