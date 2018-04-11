Новости
Бизнес
Новости

Два топ-менеджера вышли из совета директоров UC Rusal

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров UC Rusal, попавшей под санкции США, покинули два независимых исполнительных директора – директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.

Теперь в совете директоров компании будет два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров.

10 апреля из совета директоров UC Rusal ушел независимый директор Филип Лэйдер. Днем раньше из него вышел гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

6 апреля UC Rusal оказалась в числе российских компаний, попавших под санкции США. 9 апреля компания предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.

Политика
Новости

The Times узнала об отказе Мэй поддержать «быстрое возмездие» в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась поддержать военный удар по Сирии без доказательств применения в городе Дума химического оружия, сообщает The Times. От участия в «быстром возмездии» Мэй воздержалась, поскольку инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовы посетить пригород Дамаска, в котором могло погибнуть как минимум 40 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что решение по Сирии он примет в течение 48 часов. Ответственность за якобы совершенную химическую атаку он возложил на Сирию, а также поддерживающую Дамаск Россию и Иран. По информации агентства Reuters, Вашингтон рассматривал вариант международного возмездия. Эксперты указывали на возможную поддержку кампании со стороны Франции. Президент страны Эммануэль Макрон заявлял, что сирийский лидер Башар Асад пересек «красную линию».

Происшедшее в сирийской Гуте Мэй обсудила по телефону с Трампом и Макроном. Стороны осудили возможную химическую атаку и пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества, передавал Sky News.

В ходе заседаний СБ ООН, прошедших в ночь на 11 апреля по московскому времени, Россия заблокировала американский проект резолюции о замене группы экспертов Организации объединенных наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Из документа следовало, что расследованием случаев применения химического оружия в Сирии должна заниматься новая миссия ООН (UNIMI). Российский проект документа, указывающий на обязательный выезд экспертов ОЗХО на место предполагаемой химической атаки, не набрал большинства.  

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Следственный комитет подтвердил гибель шести человек при крушении Ми-8 в Хабаровске

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шесть членов экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» разбились, по предварительным данным, в результате жесткой посадки машины в черте города. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Крушение произошло 11 апреля около 11 часов по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. Следствие рассматривает три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.

Поисковые мероприятия завершены, сообщает ТАСС.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

Выбор редактора
Политика
Новости

Ми-8 совершил экстренную посадку в черте Хабаровска

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровске, в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. На борту находились шесть человек, есть пострадавшие.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе сообщил, что все шестеро находившихся на борту людей погибли.

По предварительным данным, вертолет мог упасть из-за совокупности факторов, «среди которых возможна ошибка экипажа в условиях отказа техники».

Политика
Новости

В Кремле рассказали о «почетной ссылке» Тулеева

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возглавивший Совет народных депутатов Кемеровской области экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев «не будет принимать никакого участия в управлении регионом». Об этом пишет РБК со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. Он пояснил, что из этого исходит как Кремль, так и сам экс-губернатор. Выдвижение Тулеева на позицию спикера он назвал «почетной ссылкой» бывшего регионального лидера. Такое же мнение высказал источник, близкий к администрации президента. Другой федеральный чиновник заявил, что Тулеев не будет принимать «активного участия» в руководстве областью.

Об исполняющем обязанности губернатора Сергее Цивилеве один из федеральных чиновников отозвался как об «эффективном и порядочном руководителе». Изначально предполагалось, что на позицию и. о. губернатора Цивилев будет назначен в мае, рассказал собеседник издания, но пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший 64 жизни, внес свои коррективы и в политику.

Тулеев объявил об отставке с поста губернатора 1 апреля. Решение об уходе он принял накануне. Президент его поддержал. Как пояснял ранее один из собеседников издания, в Кремле понимали, что Тулееву пришло время уходить. Понимал это и сам Тулеев, «а дальше совпали интересы».

Против выдвижения Тулеева на позицию спикера выступал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он опасался, что избиратели «не поймут такого решения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

Политика
Новости

Авиакомпаниям объявили новые правила полетов в Средиземноморье из-за Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Средиземноморском регионе, оповещены о готовности к новым правилам полетов из-за возможных пусков ракет по целям в Сирии в ближайшие часы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости потенциального пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов... в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям», – сказал источник.

По его словам, авиаперевозчики предупреждены о том, что в ближайшие 72 часа возможно нанесение ракетных ударов по целям в Сирии.

Авиакомпаниям рекомендовано планировать полеты с учетом НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации. – «Ведомости»), отметил он.

По его словам, предупреждения получили ряд европейских, российских авиакомпаний, а также перевозчики стран СНГ.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответить на химическую атаку в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила по телефону с американским президентом Дональдом Трампом и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте (недалеко от Дамаска), передает телеканал Sky News. Мэй, Макрон и Трамп осудили возможную химическую атаку, а также пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества.

«Международному сообществу необходимо отреагировать на соблюдение всемирного запрета на использование химического оружия. Соединенное Королевство и США должны тесно сотрудничать, в том числе с международными партнерами для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности», – сообщает телеканал.

По итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Макрон заявил о том, что в ближайшие дни Франция объявит о своем решении.

Сирийская оппозиция ранее объявила том, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие. По неофициальным данным, погибло около 70 человек. Власти Сирии опровергают данную информацию. Генштаб России назвал сведения о химатаке ложью.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Потанин выразил уверенность в восстановлении цен на акции «Норникеля»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил о том, что санкции США оказали давление на котировки акций возглавляемой им компании. По его словам, в долгосрочной перспективе они восстановятся до прежних уровней. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Норильский никель», который я представляю, несмотря на то что он непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну как минимум упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но тем не менее инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают», – передает слова бизнесмена ТАСС.

Потанин объяснил падение рыночной капитализации «Норникеля» проседанием всего российского рынка. Он считает, что давление на экономику России может усилиться.

«Некоторое время, я думаю, эта тенденция [введение санкций] будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления», – сказал он.

По его мнению, российская экономика и каждая отдельно взятая компания должны наращивать «свой внутренний ресурс, думать о своей устойчивости и диверсификации своих рисков».

Потанин отметил, что, несмотря на падение котировок, продукция «Норникеля» востребована во всем мире. По его словам, около 50% меди, никеля и других продуктов, производимых «Норникелем», потребляется в Китае, «много потребляется в Юго-Восточной Азии», спрос на продукцию компании высокий.

Выбор редактора
Финансы
Новости

НПФы Романа Авдеева и «Роснефти» будут объединены

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

АО «НПФ Согласие-ОПС», НПФ «Нефтегарант» и АО «НПФ "Нефтегарант"» будут объединены под брендом АО «НПФ "Нефтегарант"». Об этом говорится в совместном пресс-релизе фондов.

«НПФ Согласие-ОПС» входит в состав компании «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева, учредителем НПФ «Нефтегарант» является «Роснефть".

АО «НПФ "Нефтегарант"» было образовано путем реорганизации НПФ «Нефтегарант», проведенной в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный пенсионный фонд.

Объединение фондов произойдет после одобрения сделки Центробанком России. Клиентами объединенного фонда станут более 1,2 млн человек.

Выбор редактора
Авто
Новости

Предправления Volkswagen Маттиас Мюллер уйдет в отставку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правления немецкого автоконцерна Volkswagen Group Маттиас Мюллер покинет свой пост. Его преемником станет топ-менеджер компании Герберт Диес, пишет газета Handelsblatt и сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации источников издания, решение о смене главы Volkswagen будет принято на заседании наблюдательного совета концерна 20 апреля.

В сообщении компании говорится, что в руководстве Volkswagen Group в ближайшем будущем произойдут перестановки. «Volkswagen рассматривает варианты дальнейшего развития структуры управления группы, которое также будет связано с кадровыми изменениями в правлении и изменениями обязанностей членов совета директоров», - отмечается в сообщении.

Мюллера назначили на пост председателя правления в 2015 г. на фоне «дизельгейта». Его предшественником был Мартин Винтеркорн.

Выбор редактора
Политика
Новости

США отправили атомный авианосец в Средиземное море

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США отправляют в Средиземное море авианосную ударную группу (АУГ) во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman. Он присоединится к АУГ авианосца USS Donald Cook, уже находящейся у границ территориальных вод Сирии, пишут американские СМИ. Выход «Трумана» из базы флота в Норфолке ожидается 11 апреля. Как правило, трансатлантический переход такой группы кораблей длится порядка недели, не считая перехода через Средиземное море.

В сообщении ВМС США говорится, что авианосец в порядке ротации сменит в Средиземноморье систершип USS Theodore Roosevelt в «миссии военного присутствия в Европе и на Ближнем Востоке».

Кораблями сопровождения авианосца будут ракетный крейсер USS Normandy и шесть эсминцев УРО. Всего в составе АУГ 6500 экипажа и авиакрыло.

Сегодня The Wall Street Journal написала, что США приступили к «зондированию почвы» для нанесения удара по Сирии в ответ на вероятное применение химоружия в городе Дума. 7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о применении правительственными силами отравляющего газа против боевиков и мирного населения, повлекшем гибель 70 человек. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Кредиторы Agrokor договорились о реструктуризации долга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

«Процесс урегулирования завершен», - сказал он журналистам. По его словам, в ближайшие три месяца будет подготовлен окончательный вариант соглашения.

Антикризисный управляющий Agrokor Фабрис Перушко заявил, что Сбербанк является крупнейшим кредитором ритейлера. Долг компании перед ним оценивается в $1,4 млрд. В мае станут известны подробности соглашения.

В ноябре прошлого года президент Сбербанка Герман Греф назвал исключение банка из реестра требований кредиторов к хорватскому ритейлеру Agrokor некорректными действиями, шантажом со стороны конкурсного управляющего. 

Agrokor не включил долг перед Сбербанком в реестр требований кредиторов из-за того, что российский банк подал иски в суд против компании за пределами Хорватии.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото