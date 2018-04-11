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Два топ-менеджера вышли из совета директоров UC Rusal

Совет директоров UC Rusal, попавшей под санкции США, покинули два независимых исполнительных директора – директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.

Теперь в совете директоров компании будет два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров.

10 апреля из совета директоров UC Rusal ушел независимый директор Филип Лэйдер. Днем раньше из него вышел гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

6 апреля UC Rusal оказалась в числе российских компаний, попавших под санкции США. 9 апреля компания предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.