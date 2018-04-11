Финансы

Новости

Минфин откажется от покупки иностранной валюты до стабилизации курса рубля

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что покупки валюты для Минфина будут осуществлены позже, чтобы не влиять на рынок.

«Эти покупки не осуществлялись, а будут осуществлены в более поздний момент, с тем чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке», - сказал министр.

По его словам, сейчас под действием геополитических факторов и новых санкций в отношении России наблюдается волатильность на валютном рынке. Минфин и ЦБ РФ ведут скоординированную политику, поэтому Банк России не покупал валюту для финансового ведомства.

10 апреля Силуанов заявил, что Минфин не будет менять из-за санкций механизм покупки иностранной валюты. С февраля прошлого года ведомство покупает иностранную валюту на дополнительные доходы от нефти для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Покупка валюты происходит в следующей пропорции: 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов. Деньги направляются на пополнение государственных резервов.

Ранее сообщалось, что Минфин рассчитывает в апреле купить иностранную валюту на 240 млрд руб.